Вычеслите периметр и площадь прямоугольника, ширина которого равна 8м а длина в 23 ??аза больше

Алгебра
Вычеслите периметр и площадь прямоугольника, ширина которого равна 8м а длина в 23 ??аза больше
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длина = 8 х 23 = 184 м. периметр = 2 х 8 + 2 х 184 = 16 + 368 = 384 м. площадь = 8 х 184 = 1 472 кв. м.
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