Вычеслите периметр и площадь прямоугольника, ширина которого равна 8м а длина в 23 ??аза больше

Алгебра

Вычеслите периметр и площадь прямоугольника, ширина которого равна 8м а длина в 23 ??аза больше

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