Вычисление это + или -?

Математика
Вычисление это + или -?
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Гость:
Это нахождение ответа/ решение примера, лол
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