Вычисли: 100-48:4+= 76-(15+5*;4)= 30:5+78= (12*3+46):2=
Математика
Вычисли: 100-48:4+= 76-(15+5*;4)= 30:5+78= (12*3+46):2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-48/4 = 100-12 = 88 76-(15+5*4) = 76-(15+20) = 76-35 = 41 30/5+78 = 6 + 78 = 84 (12*3+46)/2 = (36+46)/2 = 82/2 = 41
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