Вычисли скорость изменения расстояния между каждой парой автомобилей движущихся в одном направлении если скорость этих автомобилй постоянна и равны соответсвенно 80км/ч , 20м/с , 1000м/мин. Правило: при движении в однм направле...

Математика

Вычисли скорость изменения расстояния между каждой парой автомобилей движущихся в одном направлении если скорость этих автомобилй постоянна и равны соответсвенно 80км/ч , 20м/с , 1000м/мин. Правило: при движении в однм направлении скорость изменеия расстояния между движущимися объектами равна разности скоростей этих объектов.

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