Вычисли скорость изменения расстояния между каждой парой автомобилей движущихся в одном направлении если скорость этих автомобилй постоянна и равны соответсвенно 80км/ч , 20м/с , 1000м/мин. Правило: при движении в однм направле...
Математика
Вычисли скорость изменения расстояния между каждой парой автомобилей движущихся в одном направлении если скорость этих автомобилй постоянна и равны соответсвенно 80км/ч , 20м/с , 1000м/мин. Правило: при движении в однм направлении скорость изменеия расстояния между движущимися объектами равна разности скоростей этих объектов.
Ответ(ы):
Гость:
1ч=3600с 3600*20=72000м/ч=72км/ч 1ч=60мин 1000*60=60000м/ч=60км/ч 80-72=8км/ч скорость изменения расстояния 1 и 2 мапшины 80-60=20км/ч скорость изменения расстояния 1 и 3 машины 72-60=12км/ч скорость изменения расстояния 2 и 3
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