Что нового вы узнали прочитав рассказ К. Д. Ушинского

Гость: Гость:

о том, как хозяйка захотела утят вывести и подложила утиные яйца под курицу. А курица высидела утят и растила и однажды ради них чуть не погибла. А смысл в этом произведении таков: если принял кого-то как родного, то и будешь с ним как с родным. И за это сердце будет болеть не меньше. И неважно, что это не твои детки