Что нового вы узнали прочитав рассказ К. Д. Ушинского

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Что нового вы узнали прочитав рассказ К. Д. Ушинского
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
о том, как хозяйка захотела утят вывести и подложила утиные яйца под курицу. А курица высидела утят и растила и однажды ради них чуть не погибла. А смысл в этом произведении таков: если принял кого-то как родного, то и будешь с ним как с родным. И за это сердце будет болеть не меньше. И неважно, что это не твои детки
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