Помогите решить уравнение. Реши уравнения и сделай проверку. (8-9у)у=-40+(6-3у)(6+3у)
Алгебра
Помогите решить уравнение. Реши уравнения и сделай проверку. (8-9у)у=-40+(6-3у)(6+3у)
Ответ(ы):
Гость:
(8-9у)у=-40+(6-3у)(6+3у) 8у-9у^2=-40+(36-9у^2) 8у-9у^2=-40+36-9у^2 8у=-40+36 8у=-4 у=-0.5 проверку, я думаю, Вы сможете сделать:)
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