Помогите пожалуйста! 1. Укажите неверное утверждение А) -3 - целое число Б) -3 - неп??ложительное число В) -3 - рациональное число Г) -3 - неотрицательное число 2. Решите уравнение |x|=-5 А) -5, 5 Б) 5 В) -5 Г) корней...

Математика
Помогите пожалуйста! 1. Укажите неверное утверждение А) -3 - целое число Б) -3 - неп??ложительное число В) -3 - рациональное число Г) -3 - неотрицательное число 2. Решите уравнение |x|=-5 А) -5, 5 Б) 5 В) -5 Г) корней нет
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Гость:
1)Г 2)г число в модуле не может быть отрецательным
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