Качественный перевод. Этот персонаж самый знаменитый в мире комиксов. Про него б??ло очень много фильмов и мультфильмов. Его самый знаменитый псевдоним «Человек паук».
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Качественный перевод. Этот персонаж самый знаменитый в мире комиксов. Про него б??ло очень много фильмов и мультфильмов. Его самый знаменитый псевдоним «Человек паук».
Ответ(ы):
Гость:
This character the best-known in the world of comics. About him there were many movies and animated films. His best-known pseudonym "Spider-Man".
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