Качественный перевод. Этот персонаж самый знаменитый в мире комиксов. Про него б??ло очень много фильмов и мультфильмов. Его самый знаменитый псевдоним «Человек паук».

Английский язык
Качественный перевод. Этот персонаж самый знаменитый в мире комиксов. Про него б??ло очень много фильмов и мультфильмов. Его самый знаменитый псевдоним «Человек паук».
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
This character the best-known in the world of comics. About him there were many movies and animated films. His best-known pseudonym "Spider-Man".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста! 1. Кислород в природе не встречается в А)в воде Б)в атмосфере В)в земной коре Г)в живых организмах Д)в вакууме 2.В промышл...
Ответить
Українська мова
Діалог з вставними словами
Ответить
Русский язык
Ставится ли запятая: Лично мне (,) становится очень....
Ответить
Русский язык
1.Почему верста называется верстой? 2.Как появилось название георгин? 3.Не являются ли родственниками слова деревня и дерево?
Ответить
Русский язык
Составьте предложение на слово ( идти прямо)
Ответить