Діалог з вставними словами

Гость: Гость:

-Привіт,Наталко! -Привіт! -Я хотів/хотіла спитати,ти сьогодні вільна? -Та так,мабуть) -Я хотів/хотіла запросити тебе до кінотеатру.Там зараз показують,кажуть,гарний фільм. -Я,безумовно,згодна! -Я буду,мабуть,заходити в магазин.Ти не проти? -Звісно ні.Я тільки за!По-перше,нам потрібно купити щось попити,по-друге,щось поїсти.Отож,пішли? -Зустрінемося біля твого будинку.Бувай. - До зустрічі!