Найдите целые решения неравенства 6х^2-7х+2lt;=0

Алгебра
Найдите целые решения неравенства 6х^2-7х+2lt;=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6x^2-7x+2<=0 Найдем корни уравнения 6x^2-7x+2=0 D=(-7)^2-4*6*2=1 x1=(7-1)/12=1/2 x2=(7+1)/12=2/3 А теперь запишем неравенство так: (x-1/2)(x-2/3) <=0 Отметим на числовой прямой наши корни: _____+_____[1/2]______-______[2/3]____+______ Решением неравенства является отрезок [1/2; 2/3] Неравенство не имеет целых решений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить уравнение. Реши уравнения и сделай проверку. (8-9у)у=-40+(6-3у)(6+3у)
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста решит логарифмы !
Ответить
Английский язык
Помогите как произносятся все эти слова на английском подскажите произношение 1. get rid of somebody 2. block- 3. driveway 4. to head 5....
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! 1. Укажите неверное утверждение А) -3 - целое число Б) -3 - неп??ложительное число В) -3 - рациональное число Г) -3 ...
Ответить
Английский язык
Качественный перевод. Этот персонаж самый знаменитый в мире комиксов. Про него б??ло очень много фильмов и мультфильмов. Его самый знаменитый псе...
Ответить