Найдите целые решения неравенства 6х^2-7х+2lt;=0

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6x^2-7x+2<=0 Найдем корни уравнения 6x^2-7x+2=0 D=(-7)^2-4*6*2=1 x1=(7-1)/12=1/2 x2=(7+1)/12=2/3 А теперь запишем неравенство так: (x-1/2)(x-2/3) <=0 Отметим на числовой прямой наши корни: _____+_____[1/2]______-______[2/3]____+______ Решением неравенства является отрезок [1/2; 2/3] Неравенство не имеет целых решений.