Вычисли значения сумм 44+30, 37+50, 28+60, 24+40, 69+20, 18+80 помогите пожалуйста.

Математика
Вычисли значения сумм 44+30, 37+50, 28+60, 24+40, 69+20, 18+80 помогите пожалуйста.
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