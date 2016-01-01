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ВЫЧИСЛИТЕ 11,6 * 3 -36,16:4
Математика
ВЫЧИСЛИТЕ 11,6 * 3 -36,16:4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11,6*3=34,8 36,16:4=9,04 34,8-9,04=25,76
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