Вычислите 2^( в степени корень3) * 2^2-корень 3 2) (5^корень2)^корень 2 3) 4^п-2 : 4^п-3 вычислите предел 1) Lim ( 1+1/2n) ^n 2) Lim (3n+5/3n)^n оба при n---gt; к +бесконечности!!!

Алгебра

Вычислите 2^( в степени корень3) * 2^2-корень 3 2) (5^корень2)^корень 2 3) 4^п-2 : 4^п-3 вычислите предел 1) Lim ( 1+1/2n) ^n 2) Lim (3n+5/3n)^n оба при n---gt; к +бесконечности!!!

Автор: Гость