Вычислите: а)7/16+1/4 б)25/36-2/9 в)5/7-11/21 г)1/6+5/18
Математика
Вычислите: а)7/16+1/4 б)25/36-2/9 в)5/7-11/21 г)1/6+5/18
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