Вычислите наиболее простым способом –1–2–3–4–5–6+5+4+3+2+1=...
Математика
Вычислите наиболее простым способом –1–2–3–4–5–6+5+4+3+2+1=...
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Ответ:-6, т.к. противоположные слагаемые взаимно уничтожаются))
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