Вычислите номер 6 пожалуйста в а напишите только ответы. распишите б по действиям
Математика
Вычислите номер 6 пожалуйста в а напишите только ответы. распишите б по действиям
Ответ(ы):
Гость:
А) 2000:5=400 3000:5=600 1200*4=4800 2000:50=40 3000:25=120 1200*8=9600 2000:500=4 3000:250=12 1200*16=19200 б) 600000-405*20:100=600000-8100:100=600000-81=7407,4 180*300+(10032-2906)=54000+7126=61126 14670-1023*4+719=14670-4092+719=11297 1713+783:9-958=1713+87-958842
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