Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда,длина kоторого 10см,ширина 8см, а в??сота на 4см больше ширины

Математика
Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда,длина kоторого 10см,ширина 8см, а в??сота на 4см больше ширины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+4=12- высота параллелепипеда 12*8*10=960 см³ -объём паралелепипеда
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