Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда,длина kоторого 10см,ширина 8см, а в??сота на 4см больше ширины
Математика
Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда,длина kоторого 10см,ширина 8см, а в??сота на 4см больше ширины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+4=12- высота параллелепипеда 12*8*10=960 см³ -объём паралелепипеда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська література
Математика
(8-x)•3=4•(x-3) число не должно быдь бесконечным ирацианальным и приблизительным то е??ть конкретным.