Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда,длина kоторого 10см,ширина 8см, а в??сота на 4см больше ширины

Математика

Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда,длина kоторого 10см,ширина 8см, а в??сота на 4см больше ширины

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