Помогите пожалуйста всего один пример с подробным решением!За это дам 20 баллов!

Алгебра
Помогите пожалуйста всего один пример с подробным решением!За это дам 20 баллов!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В правой части в знаменателе раскладываем: 2/x-3 = x+5/(x-3)(x+3)  Теперь умножаем на общий знаменатель обе части: (x-3) (x+3) Получается: 2x + 6 = x+5 Переносим c "х" в левую часть. 2x - x = 5 - 6 x = -1 Вот и ответ: x = -1
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