Y+(2700:9)=6*5 решите уравнение правильно (700:а+20)-60=100 ПОЖАЛУЙСТА

Математика
Y+(2700:9)=6*5 решите уравнение правильно (700:а+20)-60=100 ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y+ ( 2700:9)= 6*5 Y+ 300 = 30 Y= 30-300 Y= -270 (700:a+20)-60=100 (700:a+20)= 160 700:a= 140 a=700:140 a=5
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