Ребята, нужно сочинение на тему "Комната моей мечты"
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Ребята, нужно сочинение на тему "Комната моей мечты"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я напишу план: 1)Интерьер самой комнаты, например: В моей будущей комнате будет множество замысловатых механизмов
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