выполнить действие 2а/2а-1 - 1/2а+1
Алгебра
выполнить действие 2а/2а-1 - 1/2а+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2а\2а-1 -1\2а+1= 2а*(2а+1) - (2а-1)\4а²-1 = 4а²+2а-2а+1\4а²-1 = 4а²+1\4а²-1
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