В воскресенье по телевизору показали 6 мультфильмов а рекламных фильмов в 12 раз больше, на сколько меньше показали мультфильмов чем рекламных фильмов

Математика

В воскресенье по телевизору показали 6 мультфильмов а рекламных фильмов в 12 раз больше, на сколько меньше показали мультфильмов чем рекламных фильмов

Автор: Гость