В воскресенье по телевизору показали 6 мультфильмов а рекламных фильмов в 12 раз больше, на сколько меньше показали мультфильмов чем рекламных фильмов
Математика
В воскресенье по телевизору показали 6 мультфильмов а рекламных фильмов в 12 раз больше, на сколько меньше показали мультфильмов чем рекламных фильмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*6=72(м)рекламных 72-6=66(м)
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