Запишите пожалуйсто вычитания, сложение, умножение, деления с дробями и с ответ плиз.

Математика
Запишите пожалуйсто вычитания, сложение, умножение, деления с дробями и с ответ плиз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 х 4, 2 = 2,1 35,55 : 1,5 = 23,7 32,07 + 0, 16 = 32,23 61,17 - 12,2 = 48,97
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