Запишите пожалуйсто вычитания, сложение, умножение, деления с дробями и с ответ плиз.
Математика
Запишите пожалуйсто вычитания, сложение, умножение, деления с дробями и с ответ плиз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 х 4, 2 = 2,1 35,55 : 1,5 = 23,7 32,07 + 0, 16 = 32,23 61,17 - 12,2 = 48,97
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните действия: 4целых 2/3-5/9* 2целых 4/7 ---------------------------------------- + 0,8 * 1,25 (2целых 1/7+1целая 2/3): 5
Українська мова
Окружающий мир