Мне задали проект почему лесы нашы лёгкие по природе

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Лес — это «зеленые легкие» нашей планеты Земля. Посадка из 400 молодых тополей за летний сезон задерживает 340 кг пыли, а листья вяза — в шесть раз больше. Вот какую колоссальную услугу оказывают: нашему здоровью деревья! Кроме того, летом воздух в сосновом лесу практически лишен микробов.Установлено, что в воздухе лесов содержится много легких (отрицательных) ионов, которые характеризуют чистоту воздуха. Отрицательно ионизированный воздух оказывает благотворное влияние на организм, улучшая самочувствие, повышая общий тонус и работоспособность. Учеными отмечено, что среди населения, проживающего в микрорайонах с загрязненным воздухом, заболеваемость органов дыхания чуть ли не вдвое выше, чем в микрорайонах с чистым воздухом.