Написать по 2 изомера к углеводороду С7Н14 и назвать . Выручите .
Химия
Написать по 2 изомера к углеводороду С7Н14 и назвать . Выручите .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В скобках написаны виды изомерии Гексен 1 2метилгексен1 (изомерия углеродного скелета) Гептен3 (изменение положения кратной связи) Циклогептан (межклассовая изомерия)
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