Длины стороны квадрата ABCD равна 2 см Точка F середина стороны DC Вычислите площадь треугольника ABCF

Геометрия
Длины стороны квадрата ABCD равна 2 см Точка F середина стороны DC Вычислите площадь треугольника ABCF
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, тоды поставим точку в середине стороны АВ, и назовём её незатейливой буквой Е. Построим отрезок ЕС. А также, если ещё не провели, то проведём отрезок AF. И ещё строим отрезок EF. И видим, что тремя отрезками наш квадрат разбился на четыре одинаковых треугольника, а они все четыре одинаковые, потому что каждый имеет прямой угол, катет 2 см, и катет 1 см. Итак, осталось только понять,что площадь четырёхугольника ABCF составляет три треугольника. Видишь на чертеже? Площадь квадрата мы умеем находить, это будет 2*2 = 4 см2. А значит площадь четырёхугольника будет 3/4 от 4 = 3 см2. Андерстенд?
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