Что такое Роман? Какие романы вы читали? Почему мы не называем "Капитанскую дочку" ??сторическим романом?
Литература
Что такое Роман? Какие романы вы читали? Почему мы не называем "Капитанскую дочку" ??сторическим романом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рома́н — литературный жанр, чаще прозаический, зародившийся в средние века у романских народов как рассказ на народном языке и ныне превратившийся в самый распространенный вид эпической литературы, изображающий жизнь человека с её волнующими страстями (на первом плане любовь), борьбой, социальными противоречиями и стремлениями к идеалу. Капитанская дочка-исторический роман. Там описано восстание Емельяна Пугачева-поэтому и исторический. А почему роман-потому что там задействована любовь.
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