Что такое Роман? Какие романы вы читали? Почему мы не называем "Капитанскую дочку" ??сторическим романом?

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Рома́н — литературный жанр, чаще прозаический, зародившийся в средние века у романских народов как рассказ на народном языке и ныне превратившийся в самый распространенный вид эпической литературы, изображающий жизнь человека с её волнующими страстями (на первом плане любовь), борьбой, социальными противоречиями и стремлениями к идеалу. Капитанская дочка-исторический роман. Там описано восстание Емельяна Пугачева-поэтому и исторический. А почему роман-потому что там задействована любовь.