Цитатна характеристика Софії з твору русалонька із 7-в

Українська література
Цитатна характеристика Софії з твору русалонька із 7-в
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Автор: Гость
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Гость:
 Чуйна до людей, кмітлива, працелюбна, допомагає іншим,  допитлива до свого минулого, справжня оберігачка родинних реліквій.
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