Напишите рассказ про созвездие весеннего неба
Окружающий мир
Напишите рассказ про созвездие весеннего неба
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Гость:
Три месяца назад, в тот же час суток, южная половина неба была украшена семью ярчайшими звёздами. А сейчас наше внимание привлекают лишь три звезды первой величины, одиноко сияющие на фоне немногочисленных и неярких весенних звёзд.
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