Выпадает ли осадок при насыщении сероводородом при комнатной температуре 0,01 М ра??твора k2[cd(cN)4] Растворимость H2s при этих условиях 0,12 моль/л
Химия
Выпадает ли осадок при насыщении сероводородом при комнатной температуре 0,01 М ра??твора k2[cd(cN)4] Растворимость H2s при этих условиях 0,12 моль/л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, осадок изменен в моль, решение не имеет так как это химическая ошибка!
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