Почему расплавы щелочей и солей , а так же растворы кислот щелочей и солей проводя?? электрический ток.
Химия
Почему расплавы щелочей и солей , а так же растворы кислот щелочей и солей проводя?? электрический ток.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там есть свободные частицы, которые переносят на себе определенный заряд, частицы эти - различные ионы.
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