Какими событиями истории России связаны следующие даты 1147 год
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Какими событиями истории России связаны следующие даты 1147 год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1147 год-Первое упоминание в летописи о Москве
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