Лена. Оля и Таня участвовали в беге на 3000 м. Лена прибежала к финишу на 20 сек. Раньше Оли, а Оля – на 15 сек. Позже Тани. Кто прибежал раньше: Таня или Лена, и на сколько секунд?

Математика

Лена. Оля и Таня участвовали в беге на 3000 м. Лена прибежала к финишу на 20 сек. Раньше Оли, а Оля – на 15 сек. Позже Тани. Кто прибежал раньше: Таня или Лена, и на сколько секунд?

Автор: Гость