Лена. Оля и Таня участвовали в беге на 3000 м. Лена прибежала к финишу на 20 сек. Раньше Оли, а Оля – на 15 сек. Позже Тани. Кто прибежал раньше: Таня или Лена, и на сколько секунд?
Математика
Лена. Оля и Таня участвовали в беге на 3000 м. Лена прибежала к финишу на 20 сек. Раньше Оли, а Оля – на 15 сек. Позже Тани. Кто прибежал раньше: Таня или Лена, и на сколько секунд?
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