Розибрати слово за будовою п'ятигодинний і п'ятитисячний
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Розибрати слово за будовою п'ятигодинний і п'ятитисячний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(П*ят)-корінь,(и)-інтерфікс,(годин)-корінь, (н)-суфікс, (ий)-закінчення. (П*ят)-корінь, (и)-інтерфікс, (тисяч)-корінь, (н)-суфікс, (ий)-закінчення.
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