З одного міста в протилежних напрямках вирушили одночасно автомобіль і мотоцикл. Швидкість автомобіля дорівнює 67,8 км/год, а швидкість мотоцикла --- 32,2 км/год. Яка відстань буде між ними через 4,8 год?

Математика

З одного міста в протилежних напрямках вирушили одночасно автомобіль і мотоцикл. Швидкість автомобіля дорівнює 67,8 км/год, а швидкість мотоцикла --- 32,2 км/год. Яка відстань буде між ними через 4,8 год?

Автор: Гость