З одного міста в протилежних напрямках вирушили одночасно автомобіль і мотоцикл. Швидкість автомобіля дорівнює 67,8 км/год, а швидкість мотоцикла --- 32,2 км/год. Яка відстань буде між ними через 4,8 год?

Математика
З одного міста в протилежних напрямках вирушили одночасно автомобіль і мотоцикл. Швидкість автомобіля дорівнює 67,8 км/год, а швидкість мотоцикла --- 32,2 км/год. Яка відстань буде між ними через 4,8 год?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 67,8 + 32,2 = 100 (км/ч) - скорость удаления 2) 100 · 4,8 = 480 (км) - расстояние между ними через 4,8 ч
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