Владимир Галактионович Короленко. В дурном обществе. Сравнение Маруси и Сони.

Литература
Владимир Галактионович Короленко. В дурном обществе. Сравнение Маруси и Сони.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маруся и Соня похожи и возрастом и размером, но Маруся так подавлена своей болезнью что она слишком тихая не то что Соня. и Маруся и Соня любят своих братьев. Соня любит подвижные игры, А Маруся тихие. Надеюсь хоть чем-то помогла)☆
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Y+(2700:9)=6*5 решите уравнение правильно (700:а+20)-60=100 ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста!Заранее спасибо!
Ответить
Математика
З одного міста в протилежних напрямках вирушили одночасно автомобіль і мотоцикл. Швидкість автомобіля дорівнює 67,8 км/год, а швидкість мотоцикла -...
Ответить
Алгебра
Решите! 2ctg(π\2-4α)*tg(π\2+2α)*ctg4α
Ответить
Химия
Какую массу имеет 3 10 23 молекул брома
Ответить