Владимир Галактионович Короленко. В дурном обществе. Сравнение Маруси и Сони.

Гость: Гость:

Маруся и Соня похожи и возрастом и размером, но Маруся так подавлена своей болезнью что она слишком тихая не то что Соня. и Маруся и Соня любят своих братьев. Соня любит подвижные игры, А Маруся тихие. Надеюсь хоть чем-то помогла)☆