Владимир Галактионович Короленко. В дурном обществе. Сравнение Маруси и Сони.
Литература
Владимир Галактионович Короленко. В дурном обществе. Сравнение Маруси и Сони.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маруся и Соня похожи и возрастом и размером, но Маруся так подавлена своей болезнью что она слишком тихая не то что Соня. и Маруся и Соня любят своих братьев. Соня любит подвижные игры, А Маруся тихие. Надеюсь хоть чем-то помогла)☆
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