Вычислите удобным способом: 2,1 *6,3+2,1*3,7

Математика
Вычислите удобным способом: 2,1 *6,3+2,1*3,7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,1×(6,3+3,7)=21 отв:21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На отрезке a b длина 28 сантиметров отмечена точка P Так что AB меньше BC 6 сантиметров ??ему равен длина отрезка А Б
Ответить
Химия
Докажите химические свойтва KOH. Запишите уравнения в маликулярной и в ионном виде.
Ответить
Алгебра
Дана функциЯ у=2х(в кубе) найдите: 1)значение функции для х=-1 и х=0,5 2)значение аргумента если у=16 и у=-2 пожалуйста срочно нужно сделать . плиз
Ответить
Алгебра
Нужен график хэлп хэлп
Ответить
Английский язык
Перевод слов пожалуйста Срочно надо
Ответить