Вычислите удобным способом: 2,1 *6,3+2,1*3,7
Математика
Вычислите удобным способом: 2,1 *6,3+2,1*3,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,1×(6,3+3,7)=21 отв:21
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