Вычислите значение каждого из выражений: 2-1/2 3-1/3 4-1/4 5-1/5 запишите следующую разность в цепочке данных выражений.догадайтесь чему она равна .какая разность будет на 10 -м месте?не вычисляя ,запишите ее значение.

Математика

Вычислите значение каждого из выражений: 2-1/2 3-1/3 4-1/4 5-1/5 запишите следующую разность в цепочке данных выражений.догадайтесь чему она равна .какая разность будет на 10 -м месте?не вычисляя ,запишите ее значение.

Автор: Гость