Вычислите значение каждого из выражений: 2-1/2 3-1/3 4-1/4 5-1/5 запишите следующую разность в цепочке данных выражений.догадайтесь чему она равна .какая разность будет на 10 -м месте?не вычисляя ,запишите ее значение.
Математика
Вычислите значение каждого из выражений: 2-1/2 3-1/3 4-1/4 5-1/5 запишите следующую разность в цепочке данных выражений.догадайтесь чему она равна .какая разность будет на 10 -м месте?не вычисляя ,запишите ее значение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2 - 1/4 = 2/4 - 1/4 = 1/4 1/3 - 1/6 = 1/6 1/4 - 1/8 = 1/8 1/5 - 1/10 = 1/10 1/6 - 1/12 = 1/12 1/7 - 1/14 = 1/14 На 10-ом месте : 1/11 - 1/22 = 1/22
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