В птичей драке участвовало 6 стрижей ,синичек в 3 раза меньше, чем стрижей, а воробь??в в 9 раз больше, чем синиц. Скольковсего птиц участвовало в драке.

Математика
В птичей драке участвовало 6 стрижей ,синичек в 3 раза меньше, чем стрижей, а воробь??в в 9 раз больше, чем синиц. Скольковсего птиц участвовало в драке.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6/3=2 синички 2) 2*9=18 воробьёв 3) 18+2+6=26  Ответ:26 птиц -  всего участвовало в драке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди значение выражения :х+(х-у) умножить на 3-у
Ответить
Математика
5книг стоят-600рублей,сколько стоят 7 книг.
Ответить
Английский язык
Переведите на англиский плиз: Я ригулярно посищаю стпматалогию и хожу в спорт зал.
Ответить
Биология
Первым слоем эпидермиса являются ..?
Ответить
Обществознание
Выпишите из учебника показатели которые используют для характеристики производства
Ответить