В птичей драке участвовало 6 стрижей ,синичек в 3 раза меньше, чем стрижей, а воробь??в в 9 раз больше, чем синиц. Скольковсего птиц участвовало в драке.
Математика
В птичей драке участвовало 6 стрижей ,синичек в 3 раза меньше, чем стрижей, а воробь??в в 9 раз больше, чем синиц. Скольковсего птиц участвовало в драке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6/3=2 синички 2) 2*9=18 воробьёв 3) 18+2+6=26 Ответ:26 птиц - всего участвовало в драке.
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