В птичей драке участвовало 6 стрижей ,синичек в 3 раза меньше, чем стрижей, а воробь??в в 9 раз больше, чем синиц. Скольковсего птиц участвовало в драке.

Математика

В птичей драке участвовало 6 стрижей ,синичек в 3 раза меньше, чем стрижей, а воробь??в в 9 раз больше, чем синиц. Скольковсего птиц участвовало в драке.

Автор: Гость