Выпишите из учебника показатели которые используют для характеристики производства
Обществознание
Выпишите из учебника показатели которые используют для характеристики производства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершенствованием производства занимаются ради устойчивого роста прибыли. Прямые оценки здесь бывает сделать трудно, поэтому часто используют показатели, влияющие на величину прибыли: эффективность, качество, производственная мощность, скорость поставок и гибкость.Эти косвенные показатели могут дать представление о производственных характеристиках компании и ее возможности повышать прибыльность. Здесь многие менеджеры попадают в традиционную ловушку - они начинают относиться к этим косвенным показателям как к самостоятельной ценности и забывают о главной цели - долгосрочном наращивании прибыли.
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