Вася купил две ручки ,по 20 руб каждая и тетрадь за 14 руб.В кассу он подал 60 руб.Сколько сдачи должен получить Вася помогите написать условие и решение плиз.

Математика

Вася купил две ручки ,по 20 руб каждая и тетрадь за 14 руб.В кассу он подал 60 руб.Сколько сдачи должен получить Вася помогите написать условие и решение плиз.

Автор: Гость