Вася купил две ручки ,по 20 руб каждая и тетрадь за 14 руб.В кассу он подал 60 руб.Сколько сдачи должен получить Вася помогите написать условие и решение плиз.
Математика
Вася купил две ручки ,по 20 руб каждая и тетрадь за 14 руб.В кассу он подал 60 руб.Сколько сдачи должен получить Вася помогите написать условие и решение плиз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*2=40(руб)-за ручки 40+14=54(руб)-всего 60-54=6(руб)-сдача
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