Прочмтай слова и отметь орфограммы в корне.проверяемые и не проверяемые. Для пров??ряемых называй проверочных слова.Выпиши слова с непроверяемыми орфограммами и подчеркни их.Буквы в каком научном слове объяснишь его происхожден...
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Прочмтай слова и отметь орфограммы в корне.проверяемые и не проверяемые. Для пров??ряемых называй проверочных слова.Выпиши слова с непроверяемыми орфограммами и подчеркни их.Буквы в каком научном слове объяснишь его происхождением.Россия,алфавит.число.килограмм,словарь,масса,кефир,аккуратный,весёлый, интересный,чувство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непроверяемые: алфавит, килограмм, масса, кефир, аккуратный, интересный, чувство проверяемые: число - Россия-РОссы, чИсла, словарь-слОво, веселый-вЕсело, Россы- древнее название россиян. Сейчас слово считается устаревшим
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