Прочмтай слова и отметь орфограммы в корне.проверяемые и не проверяемые. Для пров??ряемых называй проверочных слова.Выпиши слова с непроверяемыми орфограммами и подчеркни их.Буквы в каком научном слове объяснишь его происхожден...

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Прочмтай слова и отметь орфограммы в корне.проверяемые и не проверяемые. Для пров??ряемых называй проверочных слова.Выпиши слова с непроверяемыми орфограммами и подчеркни их.Буквы в каком научном слове объяснишь его происхождением.Россия,алфавит.число.килограмм,словарь,масса,кефир,аккуратный,весёлый, интересный,чувство.

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