Які чинники сучасності зумовили швидкий розвиток Півдня США?

География
Які чинники сучасності зумовили швидкий розвиток Півдня США?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найбільше значення для енергетичного господарства країни має нафтова промисловість. Головну роль у видобутку нафти відіграють південно-західні штати – Техас, Луїзіана, Оклахома, Нью-Мексико, постачають близько 70% видобутої в країні нафти. В межах цього району нафта видобувається і в шельфовій зоні Мексиканської затоки.  Найголовнішими районами концентрації нафтопереробних заводів є:  - узбережжя Мексиканської затоки (смуга шириною 200-300 км на території штатів Техас, Луїзіана, Міссісіпі) ,  - Південна і Центральна Каліфорнія,  - смуга Атлантичного узбережжя від Нью-Йорка до Балтімора (головним чином гирла річок Гудзон і Делавер) .  Райони залягання природного газу в основному збігаються з нафтоносними басейнами. На частку 5 штатів – Техасу, Луїзіани, Оклахоми, Нью-Мексико і Канзасу припадає понад 90% видобутку.
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