Які чинники сучасності зумовили швидкий розвиток Півдня США?

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Найбільше значення для енергетичного господарства країни має нафтова промисловість. Головну роль у видобутку нафти відіграють південно-західні штати – Техас, Луїзіана, Оклахома, Нью-Мексико, постачають близько 70% видобутої в країні нафти. В межах цього району нафта видобувається і в шельфовій зоні Мексиканської затоки. Найголовнішими районами концентрації нафтопереробних заводів є: - узбережжя Мексиканської затоки (смуга шириною 200-300 км на території штатів Техас, Луїзіана, Міссісіпі) , - Південна і Центральна Каліфорнія, - смуга Атлантичного узбережжя від Нью-Йорка до Балтімора (головним чином гирла річок Гудзон і Делавер) . Райони залягання природного газу в основному збігаються з нафтоносними басейнами. На частку 5 штатів – Техасу, Луїзіани, Оклахоми, Нью-Мексико і Канзасу припадає понад 90% видобутку.