Кого можно назвать героем В.О.В. характеристика

Гость: Гость:

Берко Андей Семёнович. Родился 20 сен.1905г. Закончил войну в1945 году в Берлине. Был награждён 3-мя орденами и 5-ю медалями. Имел 3 ранения. После вернулся домой и работал председателем а родном колхозе.