Кого можно назвать героем В.О.В. характеристика
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Кого можно назвать героем В.О.В. характеристика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берко Андей Семёнович. Родился 20 сен.1905г. Закончил войну в1945 году в Берлине. Был награждён 3-мя орденами и 5-ю медалями. Имел 3 ранения. После вернулся домой и работал председателем а родном колхозе.
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