Допоможіть дібрати слова до вірша маріі діленко моіі добрі справи

Гость: Гость:

Для мами: допоміг(ла) прибиратиі, для тата: допоміг полаштувати стілець,помити машину,для брата: допоміг скласти портфель у школу, прочитав казку для сестрички: допоміг з домашніх завданням, заплыв кыски для берізки: побілити кору, для кринички: повитягував усе каміння, почистив для квітів у полі: полив, для друзів у школі: допоміг з уроками, для пташки у гаю: приніс попоїсти, для калини в розмаю: спушив ґрунт, для щастя людини: звеселив та підбадьорив, для України: любив її та оберігав.