К какому виду эту рассуждение больше подходит к объяснению или размышлению? Закончи заголовок и впиши его. Рассуждение- ............... Вот и лето пришло. Как я люблю эту пору! Летом не то,что зимой! Зимой нелегко прожить. Найд...
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К какому виду эту рассуждение больше подходит к объяснению или размышлению? Закончи заголовок и впиши его. Рассуждение- ............... Вот и лето пришло. Как я люблю эту пору! Летом не то,что зимой! Зимой нелегко прожить. Найдёшь на дороге огрызок, а он примёрз, укуси попробуй. Зимой скучно. Только и радости, когда дети катаются с гор. Можно за ними бегать, прыгать и лаять. Нет, летом лучше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Размышление пса Барбоса.
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