Помогите пожалуйста составить по одному вопроса к каждому пункту (4вопроса)

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Помогите пожалуйста составить по одному вопроса к каждому пункту (4вопроса)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Was John L.M.the first true highway engineering specialist? 2What is Macadam best known for? 3What did Macadam hold? 4Macadam's roads were not good,were they?
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