Найдите площадь полной поверхности правильной треугольной призмы,сторона основания которой равна 8см,а высота - 4√3 см.
Геометрия
Найдите площадь полной поверхности правильной треугольной призмы,сторона основания которой равна 8см,а высота - 4√3 см.
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Ответ: 128ⱱ3 см^2. решение прикрепила ниже
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