Реакция размещения определение

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Реакция замещения делится на 3 вида:Галогенирование(реакция с галогенами),Нитрирование(осуществляется смесью концентрированных азотной и серной кислот),Алкенирование(реакция Фридриха-Крафтса)замещение атома С на улгеводородный радикал.