Реакция размещения определение
Химия
Реакция размещения определение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция замещения делится на 3 вида:Галогенирование(реакция с галогенами),Нитрирование(осуществляется смесью концентрированных азотной и серной кислот),Алкенирование(реакция Фридриха-Крафтса)замещение атома С на улгеводородный радикал.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти катеты прямоугольного треугольника, если известно, что их сумма равна 23см, а площадь треугольника равна 60см2
Математика