Реакция размещения определение

Химия
Реакция размещения определение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция замещения делится на 3 вида:Галогенирование(реакция с галогенами),Нитрирование(осуществляется смесью концентрированных азотной и серной кислот),Алкенирование(реакция Фридриха-Крафтса)замещение атома С на улгеводородный радикал.
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