Father elephant and Mother Elephant lived in Africa and had a little Baby Elephant. выписать глаголы с этого предложения

Английский язык
Father elephant and Mother Elephant lived in Africa and had a little Baby Elephant. выписать глаголы с этого предложения
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Автор: Гость
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Гость:
Lived, had. Все вроде
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